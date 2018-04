La Gambie rétrocède à MGI, la gestion des appels internationaux de Gamtel, suspendue en 2017

(Agence Ecofin) - Le gouvernement de la République de Gambie a rétrocédé à la société Suisse MGI, la gestion des appels internationaux de l’opérateur historique Gamtel, confiée en 2014. Le contrat avait été suspendu le 7 juillet 2017 par le nouveau gouvernement qui le jugeait trop opaque et trop cher pour l’Etat et les clients.

Dans une correspondance adressée à MGI, le bureau du président de la République de Gambie indique que le contrat est restauré dans les mêmes termes et conditions que lors de sa suspension. Il n’est pas rétrospectif et ne souffrira donc d’aucune prolongation compensant la période de suspension. Il prendra fin à sa date initiale du 30 novembre 2019.

A travers ce retour dans la gestion des appels internationaux de Gamtel, MGI remporte son bras de fer avec l’Etat. En effet, suite à la rupture de son contrat, la société qui gérait également le système de facturation de la compagnie de téléphonie mobile Gamcel, filiale de l’opérateur historique, l’avait bloqué.

Dans l’impossibilité de facturer ses services aux clients, (recharge de crédit, sms, appels, etc, Ndlr) la société mobile s’était retrouvée dans l’incapacité de commercialiser efficacement ses services. Le gouvernement qui s’était indigné d’une telle stratégie, avait clamé qu’il ne cèderait pas au « chantage » et trouverait une solution sans MGI. L’asphyxie financière de Gamtel et Gamcel lui ont fait changer d’avis.

Dans sa correspondance notifiant à la société Suisse la reprise de ses activités en Gambie, le bureau du président de la République a sommé MGI de reconnecter dans les plus brefs délais, tous les services et paramètres techniques indispensables au bon fonctionnement des sociétés télécoms publiques.

