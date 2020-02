Rwanda : le gouvernement envisage d'augmenter ses dépenses de 4,8% pour l'exercice financier en cours

(Agence Ecofin) - Le Rwanda va augmenter de 4,8% ses dépenses pour l’année budgétaire prenant fin en juin 2020. C’est ce que rapporte l’agence de presse Reuters citant Uzziel Ndagijimana (photo), ministre des Finances du pays.

Cette augmentation permettra de faire passer les dépenses de l’Etat pour l’exercice fiscal en cours, à plus de 3000 milliards de francs rwandais, soit environ 3,17 milliards $. Pour obtenir les nouveaux fonds, les autorités comptent sur une bonne performance de l’Etat dans la mobilisation de recettes fiscales et non fiscales. Dans ce cadre, les nouveaux fonds seront affectés au recrutement de nouveaux médecins dans les hôpitaux publics et à d'autres programmes gouvernementaux qui n’ont pas été précisés.

Grâce à une politique économique rigoureuse qui a permis la multiplication des projets d’infrastructures, l’autosuffisance (à hauteur de 84%) au niveau du budget et une forte contribution du secteur privé à la croissance du pays, l’économie rwandaise s’est considérablement accrue au cours des dernières années. Selon le gouvernement, le taux de croissance moyen du pays entre 2000 et 2018 est de 8%, une situation qui s’est traduite par l’amélioration du niveau de santé et d’éducation de la population.

Classé parmi les dix pays ayant les croissances les plus rapides au monde, le Rwanda devrait devenir le nouveau champion de la croissance africaine en 2020, avec une prévision de 8,1% d’après la Banque mondiale.

Notons que la nouvelle mesure doit encore être approuvée par le Parlement avant d’entrer en vigueur.

Moutiou Adjibi Nourou