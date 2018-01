Selon l’Africa Growth Initiative, l’Afrique doit faire du numérique une priorité en 2018 pour accélérer la transformation de son économie

(Agence Ecofin) - Dans son étude intitulée « Foresight Africa Top priorities for the continent in 2018 », l’Africa Growth Initiative conseille aux économies africaines d’accorder une plus grande attention au numérique en 2018. La cellule de recherche sur les défis de développement du continent, créé par le think tank américain.

The Brookings Institution estime qu’un plus grand investissement dans le numérique, suscitera une transformation profonde dont les retombées n’en seront que bénéfiques pour l’économie des nations africaines.

La numérisation boostera les segments clés que sont : les systèmes de paiements au détail, l’inclusion financière, les modèles économiques durables et l'administration des recettes.

Pour ce qui est des systèmes de paiement de détail, ils ont permis aux économies africaines d’épargner des milliards de dollars. Le succès de ces outils, le M-Pesa qui est l’un des exemples les plus forts, va susciter l’apparition de nouvelles solutions plus performantes.

L’Africa Growth Initiative pense qu’il est grand temps pour les économies africaines de rejoindre l'Alliance Better Than Cash (BTCA), un partenariat mondial qui encourage le passage de l'argent physique vers les paiements numériques, et de profiter des avantages économiques de cette mutation.

Dans le volet de l’inclusion financière, la numérisation, elle a contribué grandement à l’accès des populations à faibles revenus, surtout des femmes, au financement, au crédit et à l’épargne. Soutenir l’apparition de nouvelles solutions similaires est primordial, selon l’Africa Growth Initiative. Ces solutions contribueront à améliorer davantage les conditions de vie de millions de personnes à travers le continent, et atteindre un certain nombre d’objectifs de développement durable (ODD).

Concernant les modèles économiques durables, l’Africa Growth Initiative conseille aux nations africaines d’adopter des solutions qui soutiennent la croissance et la productivité dans divers secteurs. M-Akiba, destiné aux micro-investissements par mobile dans les titres publics ; M-KOPA pour l'approvisionnement en énergie solaire par mobile ; One Acre Fund pour soutenir les petits agriculteurs ; M-TIBA, le portefeuille mobile destiné aux dépenses de santé, ont amélioré la vie de centaines de milliers de personnes.

Enfin, dans le domaine de l’administration des recettes et de la fourniture de service, la numérisation résoudra les problèmes de tracasseries administratives, de corruption et de détournement de deniers publics, qui gangrènent encore le service public en Afrique.

La dématérialisation des procédures, des services, est un pas que doit franchir le continent, insiste Africa Growth Initiative qui présente la plateforme numérique kényane « eCitizen » comme un exemple à suivre. Elle permet aux populations d’accéder à divers services publics (impôts, commerce, transports, etc) en ligne, et de régler par mobile ou par carte de crédit.

Muriel Edjo