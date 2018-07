L’Angola vante son secteur des télécommunications aux entreprises vietnamiennes

(Agence Ecofin) - Le gouvernement angolais a invité les entreprises vietnamiennes à investir dans le secteur national des télécommunications.

Lors de la conférence de promotion du commerce et des investissements entre les deux pays, organisée le 14 juillet 2018 à Hanoï au Vietnam, João Manuel Bernardo (photo), l’ambassadeur de la République d'Angola près le Vietnam, a déclaré qu’« avec une série de nouvelles politiques récemment approuvées, l'Angola espère que les entreprises vietnamiennes investiront dans l'industrie des télécommunications ».

D'après Dang Van Thanh, le président du club de l’industrie et du commerce du Vietnam, organisme qui a co-organisé la conférence d’investissement aux côtés de l'ambassade de la République d'Angola au Vietnam et de l'Institut de formation, de conseil et de développement économique (IDE), « la stabilité politique du pays, de nombreux mécanismes préférentiels pour attirer les investissements, etc., font de l’Angola aujourd’hui une véritable terre promise » pour beaucoup d'investisseurs. Il a lui aussi incité les entreprises vietnamiennes à se lancer à l’assaut du marché angolais, au regard de ces atouts.

La promotion du secteur télécoms angolais au Vietnam par l’ambassadeur João Manuel Bernardo, entre dans le cadre des actions engagées dans ce sens par l’Etat angolais depuis le début de l’année.

En mars dernier, José Cavarlho de Rocha, le ministre des Télécommunications et des Technologies de l’Information de l'Angola, avait visité le Vietnam. Il avait invité les entreprises vietnamiennes des télécommunications et des technologies de l'information (TIC) à investir dans le pays, après une séance de travail avec son homologue vietnamien.