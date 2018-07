Angola: le gouvernement annule l'accord portuaire de 1,5 milliard $ conclu avec la société Atlantic Ventures SA, proche des dos Santos

(Agence Ecofin) - Le gouvernement angolais vient d’annuler l’accord attribuant les droits de construction et de gestion du port de Barra do Dande à la compagnie Atlantic Ventures SA, a indiqué ce mercredi, l’agence de presse Bloomberg de sources officielles.

Selon les informations relayées par le média, la révocation de cet accord que le nouveau gouvernement considère comme ayant été « offert sur un plateau d’argent », pourrait donner suite à une demande de compensation.

Atlantic Ventures, une société dans laquelle Isabel dos Santos (fille de l’ancien président) détient des actions, s’était vue attribuée la gestion du projet en 2017, quelques jours avant la démission du président Eduardo dos Santos de son poste.

« Atlantic Ventures attend maintenant les informations nécessaires de l'exécutif angolais concernant les conséquences de ses décisions, après quoi elle prendra les dispositions nécessaires pour protéger ses intérêts.», a indiqué un communiqué de l’entreprise, relayé par l’agence de presse américaine.

Cette décision intervient dans un contexte de tensions entre le pouvoir en place et la famille dos Santos sur fond de lutte anti-corruption. Quelques mois plus tôt, cette dernière avait vu deux de ses membres (José Eduardo et Isabel dos Santos) être évincés respectivement de la tête du fonds souverain angolais, et de la société de production de pétrole Sonangol, sous des allégations de détournements de fonds.

Notons que la semaine dernière, deux autres sociétés ayant des liens présumés avec Isabel dos Santos, auraient été retirées d’un projet de 4,5 milliards $ visant à construire une centrale hydroélectrique dans le pays.

Moutiou Adjibi Nourou