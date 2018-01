Moody’s table sur une embellie de l’économie égyptienne

(Agence Ecofin) - L’économie égyptienne devrait progresser de 5% d’ici l’année prochaine, a prédit ce mardi, Moody’s.

Dans son rapport sur les perspectives économiques du Mena (Moyen-Orient et Afrique du Nord) pour 2018, l’agence de notation a expliqué que cette performance devrait être portée par les réformes structurelles amorcées depuis la libéralisation de la livre égyptienne.

Ces réformes qui visent à long terme, à faire passer le deuxième pays le plus peuplé d’Afrique, d’un modèle économique axé sur la consommation, à un modèle beaucoup plus performant qui promeut les investissements privés, devraient tirer la croissance du pays à 5,5%, à l’horizon 2021.

Toutefois, l’institution relève plusieurs éléments qui pourraient à long terme, compromettre la dynamique économique du pays. « L'endettement élevé, les importants besoins de financement et les taux de refinancement relativement élevés augmentent l'exposition du Liban, de l'Egypte et de la Jordanie.», prévient l’agence.

La dette publique de la troisième économie d’Afrique, représentait plus de 96% de son produit intérieur brut (PIB), fin 2016.

Déjà en août 2017, Moody's avait maintenu la notation d’émetteur à long terme et des obligations de premier rang non garanties de l'Egypte à B3, la cote de crédit la plus basse de la catégorie très spéculative. Mais table sur des perspectives stables.