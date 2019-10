Afrique du Sud: la corruption sous le régime de Jacob Zuma a coûté près de 10% du PIB en dix ans (Cyril Ramaphosa)

(Agence Ecofin) - La corruption sous le régime de Jacob Zuma aurait coûté près de 10% du produit intérieur brut (PIB) à l’Afrique du Sud. C’est ce qu’a annoncé, cette semaine, le président Cyril Ramaphosa (photo) lors du FT Africa Summit 2019, organisé à Londres.

S’exprimant devant des investisseurs, Cyril Ramaphosa a indiqué que l’impact de la corruption sous le régime de son prédécesseur était bien plus important que prévu. Ainsi, au cours des dix années de présidence de Jacob Zuma, l’Afrique du Sud aurait perdu environ 500 milliards de rands, soit à peu près 33,3 milliards $.

« C'était beaucoup plus grand que ce que la plupart des gens auraient pu imaginer […] Le coût dépasse, à mon avis, les 500 milliards. Certains ont même suggéré qu'il pourrait s'agir de 1 000 milliards de rands », a déclaré M. Ramaphosa, cité par le Financial Times. D’après certains analystes, les pertes en recettes fiscales et en investissements étrangers dues à la corruption sous Cyril Ramaphosa, pourraient se situer entre 1000 et 1500 milliards de rands, soit entre 66 et 100 milliards $.

Cette annonce intervient dans un contexte économique tendu, marqué par les difficultés financières des entreprises publiques telles que Eskom et la South African Airways, qui dépendent désormais des renflouements financiers de l’Etat pour se maintenir à flot, après des années de mauvaise gestion. Ce, alors que l’ancien président Zuma accusé de corruption pour avoir touché des pots-de-vin de l'entreprise française Thales dans les années 1990, vient encore une fois d’obtenir le report de son procès.

Moutiou Adjibi Nourou