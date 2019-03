La Côte d’Ivoire veut accroître la part de la production locale dans l’approvisionnement du secteur du tourisme d’affaires

(Agence Ecofin) - La Société financière internationale (SFI) et le Comité de concertation Etat/secteur privé (CCESP) de Côte d’Ivoire, ont organisé récemment à Abidjan, un atelier de mise en relation des fournisseurs locaux avec des entreprises phares du tourisme d’affaires dans le pays.

Outre les représentants des institutions financières internationales et de l’administration ivoirienne, cet atelier a vu la participation des grandes enseignes du tourisme et de la grande distribution présentes en Côte d’Ivoire, ainsi que des représentants des entreprises productrices des filières fruits et légumes, cosmétique et viande.

Selon la Secrétaire exécutive du CCESP, Mariam Fofana Fadiga (photo), « cette initiative vise à permettre la rencontre entre les grandes enseignes du secteur touristique à Abidjan et une première vague de potentiels fournisseurs locaux afin d’affiner et de vérifier les opportunités d’affaires, tout en identifiant les besoins d’appui éventuels à déployer par le programme pour les réaliser».

Pour sa part, le spécialiste principal du secteur privé à la SFI, Alain Traoré estime que le tourisme d’affaires demeure « un levier essentiel pour le développement de l’économie, à travers la création d’emplois et de la valeur ajoutée directe bien sûr, mais également les revenus indirects générés au niveau des chaînes d’approvisionnement ».

« Cependant, certains freins limitent les retombées positives des actions mises en œuvre pour l’augmentation de la part de la production locale dans le secteur du tourisme à Abidjan.», a-t-il souligné.

Ces insuffisances se manifestent notamment par une asymétrie d’informations entre acheteurs et fournisseurs. Mais également par des faiblesses dans l’offre locale, à travers surtout une insuffisance de fournisseurs locaux capables de répondre aux besoins des acheteurs (et de leurs clients), particulièrement en termes de standard de qualité, de volume, et de fiabilité.

Notons que cet atelier fait partie intégrante d’un programme de développement de l’approvisionnement local focalisé sur le secteur du tourisme d’affaires à Abidjan, qui privilégie l’adoption d’une approche de partenariat avec les principales enseignes de la ville afin de s’aligner sur la demande du secteur.

Ce programme local constitue lui-même l’une des composantes d’un programme plus vaste au niveau de la sous-région, dénommé Invest West Africa, et piloté par la SFI, avec l’appui financier de l’Agence des Etats-Unis pour le développement international (USAID).

Zeinab Dosso (Stg)