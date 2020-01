La Côte d’Ivoire et le Japon signent un accord pour la promotion et la protection des investissements étrangers

(Agence Ecofin) - L’ambassadeur du Japon près la Côte d’Ivoire, Hideaki Kuramitsu, et le ministre ivoirien des Affaires étrangères, Marcel Amon-Tanoh, ont procédé le lundi 13 janvier 2020, à Abidjan, à la signature d’un accord pour la promotion et la protection réciproque des investissements dans les deux pays.

Intervenant à cette occasion, Marcel Amon-Tanoh a indiqué que « cet accord ouvrira de nouvelles perspectives dans les relations de coopération déjà excellentes entre la Côte d’Ivoire et le Japon et encouragera les opérateurs économiques japonais à investir davantage dans le pays, porte d’entrée d’un vaste marché ouest-africain de plus de 350 millions de consommateurs ».

Pour sa part, Hideaki Kuramitsu a réaffirmé l’engagement du gouvernement nippon à tout mettre en œuvre pour accompagner la marche de la Côte d’Ivoire vers une économie plus compétitive.

Selon les données du ministère ivoirien de l’Economie et des Finances, en 2017 les échanges commerciaux entre les deux pays s’élevaient à 126,572 milliards FCFA (environ 214 millions $).

André Chadrak