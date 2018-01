Le FMI félicite le gouvernement nigérien pour sa politique en faveur des jeunes filles

(Agence Ecofin) - Dans son rapport des services sur la première revue de l’Accord au titre de la Facilité élargie de crédit (Fec), rendu public le 30 novembre dernier, le Fmi félicite le gouvernement pour avoir placé les questions démographiques et de genre en tête de son programme politique. « Il est désormais capital d’obtenir des résultats sur le terrain, afin d'éviter qu'une forte croissance démographique ne compromette la réalisation des objectifs de développement. », mentionne le rapport.

Le Fmi se réjouit aussi de la vision du gouvernement de mettre en place « un plan d’action quinquennal sur le genre fondé sur la politique nationale genre actualisée, et le projet de loi visant à scolariser les filles plus longtemps, ainsi qu’à retarder le mariage et la procréation. »

En ce qui concerne la jeune fille, le gouvernement a adopté le 4 décembre dernier en conseil des ministres, un projet de décret visant à la maintenir à l’école jusqu’à l’âge de 16 ans au moins. La France a promis soutenir l’initiative à hauteur de 10 millions d’euros. Ceci, pour une meilleure transformation de la transition démographique en dividende.