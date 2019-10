Cemac : la Beac s’engage auprès du FMI à porter les avoirs extérieurs de 2 296 à 3 000 milliards FCFA à fin 2019

(Agence Ecofin) - Les services du Fonds monétaire international (FMI) viennent de publier un rapport sur les politiques communes de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (Cemac), dans le cadre des programmes économiques en vigueur depuis 2017.

Dans l’ensemble, les services du FMI considèrent que la Banque des Etats de l’Afrique centrale (Beac) a mis en œuvre les assurances énoncées dans la lettre de suivi de décembre 2018.

« La Beac a continué de mener une politique monétaire restrictive et la Cobac a continué de s’employer à passer à un contrôle fondé sur le risque, à assurer une application plus stricte de certaines règles de contrôle et à résoudre la situation des banques en difficulté », indique le rapport.

Dans cette veine, l’institution de Bretton Woods déclare qu’elle souscrit à l’assurance actualisée de la Beac concernant l’accumulation des avoirs extérieurs nets. La Banque centrale de la Cemac s’est en effet engagée à les porter, de 3,5 milliards d’euros (2 296 milliards FCFA), à fin juin, à 4,5 milliards d’euros (plus de 3 000 milliards FCFA) d’ici à la fin décembre 2019.

Le FMI affirme dans son rapport qu’il maintiendra son aide financière fournie au titre des programmes qu’il appuie dans les pays de la Cemac, sur la base de l’engagement de la Beac à appliquer une politique monétaire suffisamment restrictive.

S.A.