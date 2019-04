Côte d'Ivoire : Ivanka Trump à Abidjan pour le premier sommet régional de l’Initiative de financement en faveur des femmes entrepreneurs en Afrique de l'Ouest

(Agence Ecofin) - Ivanka Trump (photo), fille et conseillère spéciale du président américain Donald Trump, sera à Abidjan le 17 avril 2019, à l’occasion du premier sommet régional de l’Initiative de financement en faveur des femmes entrepreneurs (We-Fi) en Afrique de l’Ouest qui se tiendra en Côte d’Ivoire.

Organisé par We-Fi, en collaboration avec le groupe de la Banque mondiale, la Banque africaine de développement et la Banque islamique de développement, ce sommet vise principalement à permettre aux femmes entrepreneurs des pays en développement d’accéder aux capitaux, aux réseaux et aux mentors nécessaires pour créer et développer leurs entreprises.

L’événement mettra également en vedette des femmes chefs d’entreprise, des cadres du secteur privé, des ministres et des représentants clés du gouvernement issus du We-Fi et des partenaires qui vont discuter des actions de transformation nécessaires pour améliorer l’accès des femmes entrepreneurs au financement, aux marchés et aux réseaux par le biais de réformes des politiques publiques et d’actions du secteur privé.

Rappelons que We-Fi est un partenariat de collaboration entre 14 gouvernements, huit banques de développement multilatérales et d'autres parties prenantes des secteurs public et privé, hébergé par le Groupe de la Banque mondiale.

Il vise à remédier aux contraintes financières et non financières auxquelles sont confrontées les petites et moyennes entreprises dirigées par des femmes dans les pays en développement.

Les contributeurs financiers fondateurs sont : l’Arabie saoudite, les Emirats arabes unis, l’Australie, le Canada, la Chine, le Danemark, l’Allemagne, le Japon, la Norvège, les Pays-Bas, la Fédération de Russie, la République de Corée, le Royaume-Uni et les Etats-Unis. Ces 14 gouvernements ont engagé plus de 350 millions $ pour le lancement des activités de l’initiative.

Après la Côte d’Ivoire, Ivanka Trump se rendra en Ethiopie.

