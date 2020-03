« La finance mondiale doit s’aligner sur la lutte contre le changement climatique », Alok Sharma

(Agence Ecofin) - La finance mondiale doit s’aligner sur la lutte contre le réchauffement climatique global appelant à un effort concerté pour transformer « les milliards en billions » de dollars en faveur de la transition vers une économie verte. Cette affirmation a été faite par Alok Sharma (photo), président de la COP 26.

« Nous avons besoin de relâcher la finance afin de rendre possible cette transition vers une économie zéro carbone. Des panneaux solaires aux véhicules électriques en passant par la plantation des arbres, c’est souvent la finance qui transforme les bonnes intentions en actions », a affirmé M. Sharma.

Selon les chiffres de l’OCDE, près de 7000 milliards $ d’investissements seront nécessaires par an sur les dix prochaines années pour atteindre les objectifs de Paris sur le climat et les objectifs de développement durable d’ici 2030. Les pays développés doivent donc tenir les engagements de mobiliser en 2020 au plus tard, 100 milliards $ au profit des pays pauvres pour faire face aux effets du changement climatique.

« Pour passer des milliards aux billions de dollars, nous devons aligner la finance mondiale avec l’Accord de Paris sur le climat. Nous avons l’opportunité de transformer le changement climatique en une opportunité de croissance pour l’économie globale », a poursuivi le responsable.

Gwladys Johnson Akinocho

