Nigeria: les start-up TIC ont généré 101 millions $ pour l’économie au cours des neuf premiers mois de 2018

(Agence Ecofin) - Lors de l’atelier baptisé « Start-up Friday », organisé le 05 décembre 2018, Isa Ali Ibrahim Pantami, le directeur général de l'Agence nationale de développement des technologies de l'information (NITDA) du Nigeria, a révélé que les start-up TIC ont généré 101 millions de dollars pour l’économie nationale de janvier à septembre 2018.

D’après lui, ces entreprises innovantes ont rapporté à l’économie 9 millions de dollars US au premier trimestre, puis 57 millions de dollars US au second trimestre et 35 millions de dollars US au troisième trimestre.

Selon Isa Ali Ibrahim Pantami, ces performances en croissance sont le fruit du dynamisme du secteur TIC nigérian, soutenu par les efforts du gouvernement déterminé à en faire un pilier de l’économie nationale, à travers la stricte application des politiques en vigueur dans le secteur. Il a indiqué qu’en 2013, plus de 82 000 produits TIC et numériques locaux avaient été achetés, ajoutant qu'en 2015, le volume était monté à 92 000 produits informatiques locaux achetés. En 2016, le volume d’achats était passé à 150 000 produits TIC puis avait atteint 300 750 en 2017.

Pour consolider davantage l’apport des TIC pour l’économie nigériane, Isa Ali Ibrahim Pantami a expliqué que le « Start-up Friday » sillonnera les différentes zones géopolitiques du pays afin « d’identifier nos jeunes innovateurs qui ont un potentiel et voir comment ils peuvent être soutenus pour réaliser leurs rêves ».

Le patron de la NITDA a souligné qu’au second trimestre 2018, le secteur des TIC avait contribué à hauteur de 13,63% du PIB.