Nigeria: la Banque Centrale prolonge au 16 janvier 2018 le délai pour la vente de 9Mobile

(Agence Ecofin) - Initialement prévue pour prendre fin le 31 décembre 2017, l’opération de vente de l’opérateur de téléphonie mobile 9Mobile, anciennement Etisalat, a été prolongée jusqu’au 16 janvier 2017.

La prolongation a été décidée par la Banque Centrale du Nigeria, sur conseil de la Commission des Communications du Nigeria (NCC) qui a jugé trop courte la période accordée à 9Mobile pour boucler cette vente. Le régulateur télécoms, saisit le 27 novembre 2017 par 9Mobile sur cette justesse de temps, a présenté à la Banque Centrale le risque que cette situation fait courir au succès de la vente de la société mobile.

Actuellement, cinq entreprises ont été retenues au terme de la nouvelle phase de sélection des offres pour 9Mobile. Il s’agit de Teleology Holdings Ltd; Smile Telecoms Holdings; Helios Investment Partners LLP; Bharti Airtel et Globacom. La condition pour figurer sur cette nouvelle liste était la soumission d’une offre financière estimative de la valeur de 9Mobile, en plus du dépôt d’une caution de 150 millions de dollars destinée à démontrer sa capacité financière à acquérir et à faire fonctionner 9Mobile.

Au début de l’opération, ce sont seize entreprises qui avaient manifesté leur intérêt pour 9Mobile. Seules dix d’entre elles avaient présenté les conditions techniques indispensables pour figurer sur la short-list du second tour, dans laquelle se trouvaient Alheri Engineering Ltd, branche du groupe Dangote en charge des questions télécoms ; Centricus Capital and Africell, la filiale du groupe libanais Lintel Group; la firme d’investissement Abraaj Capital ; la firme d’investissement Africa Capital Alliance (ACA) et le groupe Carlyle.

