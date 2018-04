Le Togo décroche un programme de seuil de 35 millions $ du MCC

(Agence Ecofin) - Après avoir été retardé en décembre 2017, en raison de la crise politique, le programme de seuil du Togo vient enfin d’être approuvé par le conseil d’administration du Millenium Challenge Corporation (MCC).

« Je suis ravi d'annoncer que le conseil d'administration du MCC a approuvé l'octroi d'un programme de seuil au Togo », a annoncé Jonathan Nash (photo), le directeur général par intérim du MCC, dans un communiqué de l'agence américaine.

Préalablement donc à l'approbation du programme MCC, qui devrait démarrer avant la fin de cette année, les autorités togolaises ont dû conduire, avec l'aide des USA, des réformes politiques et institutionnelles que le MCC se dit prêt à accompagner davantage.

Ce programme adossé à une enveloppe de 35 millions de dollars (18,7 milliards FCFA) est destiné à stimuler la croissance économique et réduire la pauvreté dans le pays. Il se dote ainsi de la mission de soutenir deux secteurs clés de l’économie togolaise : le foncier et l’accès aux technologies de l’information et de la communication (TIC).

Concrètement, dans le secteur des TIC, le programme vise à améliorer l'accès des populations à des services TIC de qualité et abordables, tout en encourageant les investissements privés pour un développement plus inclusif. En ce qui concerne le foncier, le Treshold veut favoriser la formalisation de l’accès à la terre, en légitimant les droits fonciers coutumiers et en élargissant l’accès inclusif dans le secteur, entre autres. Et ce, grâce au nouveau code foncier actuellement au parlement.

Toutefois, le MCC gardera un œil sur le Togo, en ce qui concerne les droits de l’Homme et les libertés d'expression et d'association.

Plus petit programme de subvention du MCC, le Threshold est conçu pour les pays qui ont démontré leur engagement à améliorer leur performance en matière de politique, mais ne respectent pas encore les critères d'éligibilité stricts pour des investissements plus importants.

Fiacre E. Kakpo