ECOMOF 2018: plus que 6 semaines avant la plus importante conférence du secteur pétrolier et gazier d’Afrique de l’Ouest

(AME Trade) - Sous l’initiative de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), le 2eme Forum et Exposition de la CEDEAO sur les Mines et le Pétrole, ECOMOF, aura lieu du 9 au 11 Octobre 2018 à Abidjan, à l’hôtel Sofitel Abidjan. L’événement est organisé par la Commission de la CEDEAO, la République de Côte d’Ivoire et AME Trade Ltd.

La Commission de la CEDEAO cherche à développer une coopération économique entre ses États membres pour attirer de nouveaux investissements en passant par l’uniformisation de leurs infrastructures, stratégies et réglementations. Pour cela, la Commission a lancé la deuxième édition d’ECOMOF sur le thème «Stratégies pour promouvoir le développement des ressources minière et pétrolière en Afrique de l’Ouest».

ECOMOF 2018 est la plate-forme idéale pour partager des idées et créer de nouveaux partenariats avec les principales parties prenantes du secteur pétrolier et gazier en Afrique de l'Ouest. La conférence mettra l'accent sur l'infrastructure ouest-africaine, les politiques de contenu local, les codes pétroliers, ainsi que les potentiels en hydrocarbures de la région actuels et futurs. L’événement comprend 2 jours de conférences détaillées et perspicaces mais aussi un salon professionnel dédié au réseautage de qualité. Les nouveautés du forum : réunions individuelles, tables rondes et panels de questions-réponses serviront aussi de moyen pour réseauter.

S.E. Jean-Claude Kassi Brou, Président de la Commission de la CEDEAO et S.E. Alassane Dramane Ouattara, Président de la République de Côte d’Ivoire, prendront la parole lors de la cérémonie d’ouverture. Parmi les sponsors confirmés à ce jour, citons les leaders de l'industrie: Endeavour Mining, IDC, SAMA Resources, Concrete Canvas, X&M et MANAS Resources. Fort du succès de la première édition, ECOMOF 2018 devrait attirer + de 1000 participants de plus de 20 pays.

« ECOMOF nous a donné la possibilité de renforcer nos partenariats et d’entrer en contact avec plusieurs nouvelles entreprises ». Jeff G., Venture Leader (ECOMOF 2015)

Les plus hautes délégations gouvernementales des quinze États membres de la CEDEAO: Bénin, Burkina Faso, Cap Vert, Côte d'Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée Bissau, Libéria, Mali, Niger, Nigéria, Sénégal, Sierra Leone et Togo seront réunis à ECOMOF, la principale conférence du secteur pétrolier et gazier en Afrique de l'Ouest. Le forum regroupe également les principaux décideurs des secteurs public et privé des industries pétrolières d’Afrique de l’Ouest, tels que les cadres supérieurs des principaux groupes pétroliers, les prestataires de services et les investisseurs.

Les orateurs confirmés à ce jour:

Son Excellence Jean-Claude Brou , Président de la Commission de la CEDEAO

Son Excellence Alassane Dramane Ouattara , Président de la République de Côte d'Ivoire

Thierry Tanoh (photo) , Ministre du Pétrole, de l'Energie & du Développement des Energies Renouvelables, Cote d'Ivoire

Son Excellence Kabine Komara , Ancien Premier Ministre de Guinée

Son Excellence Kwame Addo- Kufuor, Président de la Chambre des Mines du Ghana

Président de la Chambre des Mines du Ghana António Serifo Embaló, Ministre de l’Energie, de l’Industrie et des Ressources Naturelles

Dr Alkhaly Yamoussa Bangoura , Conseiller principal pour les affaires minières, Présidence, République de Guinée

Sediko Douka , Commissaire de l'Energie et des Mines, CEDEAO

Son Excellence Idani Oumarou, Ministre des Mines et des Carrières du Burkina Faso

Bady Balde , Directeur Afrique, Secrétariat international de l'ITIE

Mohamed Sidiki Sylla , Associé, Sylla and Partners

Dr. Vanessa Ushie , Chef de division - Analyse des Politiques, Centre africain des ressources naturelles, Banque Africaine de Développement

Fred Kabanda , Chef de division, Extractives, Banque Africaine de Développement

Joël Dervain , Secrétaire exécutif, Association des raffineurs et distributeurs africains, ARA

Patrick Kouame , Directeur des investissements, Africa Infrastructure Investment Managers

, Directeur des investissements, Africa Infrastructure Investment Managers Demba Balde, Conseiller Technique, Pétrole, Ministère des Ressources Naturelles, Guinée Bissau

Conseiller Technique, Pétrole, Ministère des Ressources Naturelles, Guinée Bissau Dimitri Sanga, Directeur, UNECA

Directeur, UNECA Diakaria Koulibaly , PDG, ONAP

Représentant Senior , PETROCI

Christine Logbo Kossi , Directrice Exécutive de la Chambre des Mines, Côte d'Ivoire

Mamdou Faye , Directeur Général, Petrosen

David Parker , PDG, Nomad Energy

Représentant Senior , UEMOA

, UEMOA Adrian Mill, Responsable d’équipe, Moore Stephens

Responsable d’équipe, Moore Stephens Mamadou Goita, Directeur Général, IRPAD

Directeur Général, IRPAD Ahmed AG Mohamed, Directeur, AUREP Mali

À propos d’AME Trade Ltd:

Nos événements professionnels fournissent des informations pratiques essentielles aux entreprises qui cherchent à diversifier et à adapter leurs stratégies d’affaires pour suivre l'évolution rapide des tendances mondiales. Dans notre secteur d’activité, nous sommes maintenant un des principaux organisateurs de veille économique stratégique dans des zones d’Afrique, du Moyen-Orient et de l’Amérique du Sud. Nos services incluent des conférences privées, des expositions commerciales, des ateliers de formation et des activités de réseautage.

