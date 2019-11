Les deux Soudan conviennent de prolonger jusqu’en mars 2022 leur coopération pétrolière

(Agence Ecofin) - Jeudi, les gouvernements des deux Soudans ont signé un accord portant sur la prolongation de la coopération pétrolière jusqu’en mars 2022. Le précédent avait été signé en 2012 et arrivait à expiration le 30 novembre 2019.

L’accord couvre principalement le transport du brut pompé par le Soudan du Sud via des pipelines contrôlés par le Soudan. Les deux parties ont également convenu de poursuivre les travaux techniques pour la deuxième phase d’exploration du champ 5A et aussi d’exploiter conjointement (via leurs compagnies publiques) les domaines de Toma et de Saluth.

Hamid Suleiman Hamid, sous-secrétaire soudanais au ministère de l’Énergie et des Mines s’est ravi de l’accord en saluant le grand esprit de coopération entre les responsables techniques et les dirigeants des deux pays ainsi que le haut niveau d’entente qui s’est manifesté au cours des négociations.

Olivier de Souza