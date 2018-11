Le Sénégal veut profiter de l’expérience du Nigeria en matière d’exploitation des ressources pétrolières

(Agence Ecofin) - Le ministre sénégalais du Pétrole et de l'Energie, Mansour Kane, a sollicité l'aide du Nigeria pour développer le secteur pétrolier de son pays, qui verra le début de la production en 2021. Cette demande a été faite en fin de semaine dernière, lors d’une rencontre à Dakar, entre lui et le ministre nigérian des Affaires étrangères, Geoffrey Onyeama, rapporte l’agence de presse nigériane NAN.

« Comme vous le savez, nous venons de découvrir beaucoup de pétrole et de gaz et nous voudrions profiter de l'expérience du Nigeria. Je pense que nous devons travailler avec nos homologues nigérians, et aussi avec le ministère des Affaires étrangères, pour apprendre à éviter les erreurs », a affirmé le responsable sénégalais, au terme de la rencontre.

Une requête à laquelle a répondu favorablement le chef de la diplomatie nigériane, en déclarant à la presse que le Nigeria a beaucoup d'expérience dans ce secteur à partager avec le Sénégal.

Une délégation sénégalaise de professionnels du secteur pétrolier devrait se rendre, dans les prochaines semaines, au Nigeria, pour échanger avec des responsables nigérians, notamment autour de la problématique du contenu local. Les échanges devraient également se rapporter à l’investissement des firmes nigérianes dans la chaine de valeur du pétrole au Sénégal.

« Nous savons qu'il y a déjà des entreprises nigérianes qui ont de l'expérience et qui voudront créer une coentreprise avec nous, pour travailler avec des entreprises sénégalaises afin de nous aider à développer le secteur », a ajouté Kane.

Depuis la première découverte de pétrole commercial par Cairn Energy, en 2014, le Sénégal est devenu l’une des destinations les plus en vue pour l’exploration pétrolière dans le monde, faisant du bassin MSGBC (Mauritanie-Sénégal-Guinée-Bissau-Conakry), l’une des zones les plus prometteuses pour l’industrie pétrolière. A son démarrage, la production devrait être de 100 000 barils par jour.

Olivier de Souza