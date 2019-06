L’AFD s’engage aux côtés de Smart Africa pour la numérisation du continent

(SMART AFRICA) - Le numérique, voie royale pour bâtir une économie africaine inclusive ? C’est la vision ambitieuse et pragmatique que partagent Smart Africa et l’Agence française de développement (AFD). Elle s’est vue concrétisée ce 21 juin à travers la signature d’un protocole d’accord par Rémy Rioux, directeur général de l’AFD, et Lacina Koné, directeur général du Secrétariat de Smart Africa.

Au cœur de ce protocole unique : une transition numérique continentale et multiforme visant à atteindre les Objectifs de développement durable (ODD) – 17 objectifs définis par les Nations Unies à l’horizon 2030 – afin de bâtir une économie toujours plus connectée et sécurisée. « Les technologies de l’information et de la communication (TIC) sont l’avenue par laquelle les ODD et le développement socio-économique seront réalisés dans l’ensemble de l’Afrique », explique Lacina Koné.

« Notre partenariat avec le groupe AFD, concrétisé dans le protocole d’accord que nous avons signé, nous permet d’intégrer davantage de personnes dans le processus de développement. » Une vision partagée par Rémy Rioux, pour qui « l’utilisation des technologies numériques pour accélérer la réalisation des ODD est au cœur de la stratégie du groupe AFD. C’est donc un privilège de sceller un partenariat avec Smart Africa ! »

Quatre leviers de développement

Ce partenariat entérine un projet de développement pluridisciplinaire pour l’Afrique reposant sur quatre piliers principaux :

L’émergence de smart cities africaines en faisant des TIC un vecteur d’inclusion, de durabilité et de dynamisme pour les villes actuelles, à l’instar des objectifs de développement prioritaires affichés par le Rwanda et le Niger, au sein de Smart Africa.

Le soutien d’écosystèmes entrepreneuriaux numériques fertiles et connectés, dans le sillage des partenariats signés lors du Transform Africa Summit (TAS) 2019 avec le ministère fédéral de la Coopération économique et du Développement (Allemagne) et avec Bamboo Capital (Luxembourg) pour la création d’un fonds pour startups et le développement de l’entrepreneuriat.

L’extension de l’accès au haut débit par la facilitation des interconnexions internationales entre pays. Mali, Sierra Leone, du Cap au Caire, de Nairobi au Sénégal, de la Guinée à tous ses pays limitrophes : les ponts numériques se multiplient.

Instaurer la confiance dans l’espace numérique, notamment par la protection des données à caractère personnel et à la cybersécurité. A l’occasion du TAS 2019, Immersat, VIPPS et DXC se sont ainsi engagés à développer une expertise en identité numérique sur le continent. Un protocole d’accord sur la formation à l’identité numérique à grande échelle a aussi été signé avec le réseau Omidyar.

À travers cette collaboration intercontinentale, Smart Africa et l’AFD expriment leur conviction que l’Afrique a le potentiel requis pour devenir le continent des « digital natives ». Un continent capable d’unir ses membres sous l’égide d’un Marché commun, d’une économie numérique prometteuse et d’un écosystème entrepreneurial inclusif, sécurisé et en croissance exponentielle. Ce partenariat confirme que la transition numérique est un levier majeur au service des Objectifs de Développement Durable en Afrique.