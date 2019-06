Kenya : le gouvernement s'accorde avec Total, Tullow et Africa Oil pour construire une raffinerie de pétrole

(Agence Ecofin) - Au Kenya, le gouvernement vient de signer avec les producteurs Total, Tullow et Africa Oil un accord pour construire une usine de raffinage du pétrole brut qui sera extrait dans le nord-ouest du pays. Pour l’instant, l’accord concerne la production des blocs 10 BB et 13T du bassin du Lokichar. L’information a été donnée, ce matin, par le ministère kényan du Pétrole et des Mines.

L’installation aura une capacité de traitement de 60 000 à 80 000 barils par jour, précise le communiqué. Cependant, les détails techniques et financiers liés à l’usine n’ont pas été mentionnés.

Le Kenya produit déjà du pétrole à petite échelle et envisage de donner une nouvelle dimension à sa production dans les prochains mois. Le pays compte également se doter d’infrastructures de transport de son brut.

Olivier de Souza