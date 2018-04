L’UE veut aider l’Egypte à devenir un hub énergétique régional

(Agence Ecofin) - Lundi, l’Egypte et l’Union Europénne ont signé un mémorandum d’entente pour une nouvelle coopération stratégique dans le domaine de l'énergie. Un accord qui est destiné à transformer le pays d’Afrique du Nord en un pôle énergétique régional, explique Tarek El Molla, le ministre égyptien de l’Energie qui a signé le document avec le commissaire européen à l'Action pour le Climat et à l'Energie, Miguel Arias Canete et Mohamed Shaker, ministre égyptien de l'électricité et des énergies renouvelables.

L'accord met à jour la coopération dans le secteur de l'énergie entre les deux parties et reflète la priorité de l'UE à mettre en œuvre une transition énergétique propre. Par ailleurs, elle pourrait déboucher sur de nouvelles exportations de gaz naturel vers l’Europe, étant donné que l’Egypte devrait atteindre l’autosuffisance dans les prochaines semaines, alors que plusieurs réserves attendent encore d’entrer en service.

Pour aider le pays à réussir les réformes en cours dans le secteur de l’Energie, Miguel Arias Canete a déclaré que l’UE offrira un soutien financier et technique à l'Égypte ainsi qu'un transfert d'expertise et de technologie. La décision a été saluée par Molla qui a souligné que L’UE est «un partenaire stratégique important» pour l'Égypte et a toujours soutenu Le Caire chaque fois que cela était nécessaire.

Par ailleurs, une enveloppe immédiate de 83 millions de dollars sera débloquée pour financer une partie des frais de livraison de gaz aux familles les plus démunies. 500 familles à faible revenu plus exactement. Ceci, en coopération avec le ministère de la solidarité sociale.

Olivier de Souza