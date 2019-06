En octobre, Macky Sall recevra le prix de l’Homme de l’année dans le secteur pétrolier africain

(Agence Ecofin) - Lundi, Africa Oil & Power a annoncé qu’il décernera au président du Sénégal, Macky Sall (photo), le prix de l’Homme de l’année dans le secteur pétrolier africain, lors de l’Africa Oil & Power Conference qui aura lieu au Cap du 9 au 11 octobre prochains.

Une récompense prestigieuse dont le but est d’encourager les efforts et politiques du Sénégal dans la construction d’un marché attractif de l’exploration dans le pétrole et le gaz, explique l’organisation. Le dirigeant recevra le prix au cours d’une cérémonie spéciale.



Depuis 2014, les politiques du gouvernement pour accélérer les investissements dans l’amont pétrolier ont permis de découvrir plusieurs gisements de pétrole et de gaz de classe mondiale. L’Africa Oil & Power salue d’ailleurs les efforts du président pour l’instauration d’un cadre transparent et parmi les plus accessibles du monde, en matière d’exploration.



« Alors que les pays africains, à travers le continent, visent à stimuler la croissance et à diversifier leur économie, le Sénégal est un excellent exemple d'un pays qui réussit dans le domaine de l’énergie, créant un environnement propice au succès des entreprises, attirant d'énormes investissements internationaux, tout en offrant une forte capacité locale et des options d'investissement en aval », a commenté Guillaume Doane, PDG d’Africa Oil & Power.

L’organisation se réjouit également de l’idée du Sénégal et de la Mauritanie d’exploiter en commun les ressources gazières situées à cheval sur les frontières maritimes des deux pays. Le dirigeant a porté l’idée et travaillé avec son homologue mauritanien Ould Abdel Aziz, pour conclure un accord dans ce sens. Une opération saluée par l’ensemble de l’industrie.



Fin connaisseur des enjeux du secteur, Macky Sall est géologue de formation. Il a occupé le poste de PDG de Petrosen, la société publique du pétrole du Sénégal de 2000 à 2001, avant de devenir ministre de l'Energie en 2001.

Olivier de Souza