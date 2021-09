La Côte d’Ivoire a délivré un total de 127 permis d’exploration et d’exploitation minières depuis 2016

(Agence Ecofin) - Depuis quelques années, la Côte d’Ivoire se construit une réputation parmi les grands acteurs de l’industrie minière en Afrique, particulièrement dans le secteur aurifère où sa production nationale a été multipliée par six en moins de 10 ans.

414. C’est le nombre de titres et autorisations miniers délivrés par le gouvernement de la République de Côte d’Ivoire entre 2016 et 2021. C’est le ministère ivoirien des Mines, du Pétrole et de l’Energie qui a présenté ce rapport au Conseil des ministres tenu le 22 septembre à Abidjan, séance au cours de laquelle l’exécutif a octroyé par décret trois nouveaux permis de recherche et un permis d’exploitation.

Ainsi, les sociétés Divo Metals, Battle Resources et Yam’s Mining ont chacune obtenu un permis de recherche pour l’or respectivement dans les départements de Bouna, de Gagnoa et Issia, Dabakala et Katiola. Les autorisations en question sont valables pour 4 ans. Quant au permis d’exploitation, il a été accordé à La Mancha Côte d’Ivoire, filiale du géant aurifère Endeavour Mining pour l’or dans le département de Dabakala.

Au total depuis 2016, 116 permis de recherche ont été délivrés et 11 permis d’exploitation minière, dont trois sont détenus, apprend-on, par des opérateurs miniers à capitaux nationaux. C’est le signe d’une vitalité de l’industrie minière ivoirienne, particulièrement dans le sous-secteur aurifère où la production est passée d’à peine 5,2 tonnes d’or en 2010 à plus de 32 tonnes fin 2019, selon les chiffres officiels.

