Algérie : 20 millions $ consacrés au réseau de distribution d’El Oued en six ans

(Agence Ecofin) - En Algérie, la Société de distribution de l’électricité et du gaz (Sonelgaz) a consacré 2,5 milliards de dinars algériens (20 millions $) au développement du réseau électrique de distribution de la wilaya d’El Oued.

Ce financement a servi à la mise en place d’un programme d’urgence qui a été lancé en 2013 et mené dans 30 communes. Il a permis l’implantation de 470 transformateurs aériens et terrestres, ainsi que la mise en place de 640 km de lignes électriques moyenne et basse tension.

Pour l’année en cours, 340 millions de dinars algériens seront consacrés à l’installation de 8 transformateurs dans 7 communes. 5 nouveaux départs de lignes électriques haute tension de 30 kV s’étendant sur 77 km seront installés.

L’ensemble de ces projets permettra l’amélioration du réseau de distribution afin de remédier aux perturbations subies par certaines zones d’habitation. Ils vont également contribuer à l’accélération de la dynamique d’investissement industriel du pays ainsi que du développement des petites et moyennes entreprises et à l’extension des surfaces de terre irriguées.

Gwladys Johnson Akinocho