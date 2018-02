Le vice-président nigérian appelle à une plus grande collaboration des pays africains producteurs de pétrole

(Agence Ecofin) - Jeudi, Yemi Osinbajo (photo), le vice-président du Nigéria a suggéré que les pays producteurs de pétrole sur le continent multiplient les coopérations sur l’ensemble de la chaine de valeurs du secteur pétrolier afin de trouver ensemble des solutions aux problèmes qui entravent la croissance de l'industrie et celle de l’économie en général. Il a fait cette déclaration dans son discours de clôture de la première édition du Nigerian International Petroleum Summit qui s’est tenu à Abuja, cette semaine.

Selon le responsable, cette posture qu’adoptent déjà plusieurs pays en Europe et en Asie, porte des fruits et favorise l’éclosion d’un marché prospère. Il a également salué la vague de découvertes d’hydrocarbures sur le continent et la démarche de certains pays africains qui manœuvrent pour intégrer l’organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP), ce qui représente un pas important vers la coopération souhaitée.

« Le nombre croissant de pays africains rejoignant la ligue des pays producteurs de pétrole et de gaz appelle à une plus grande coopération entre les anciens et les nouveaux dans l'industrie.», a-t-il souligné.

Pour ce qui concerne la volatilité du marché pétrolier et les difficultés qu’elle engendre, Osinbajo a expliqué qu’il s’agit d’un défi sérieux qui ne peut être relevé lorsque les pays prennent des décisions unilatérales.

« Il faut collaborer, il faut des synergies et le partage des connaissances. C’est essentiel.», a-t-il affirmé.

Olivier de Souza