Le Cameroun recrute un consultant pour installer des unités de transformation de noix de palme, plantain et ananas

(Agence Ecofin) - Le Projet de développement des chaînes de valeur agricoles (PD_CVA) est une composante du Programme national d’investissement agricole (2014-2020), évalué à 1 500 milliards FCFA.

Jeanine Atanga Nkodo, le coordonnateur national du Projet de développement des chaînes de valeur agricoles (PD_CVA), financé conjointement par la Banque africaine de développement (77,6%), le gouvernement (21,5%) et les bénéficiaires (0,9%), vient de publier un avis de recrutement d’un consultant international pour l’assistance technique dans la conception, le montage et l'installation des unités modernes de transformation des régimes de palmier à huile, du bananier plantain et de l’ananas au Cameroun.

Pour être éligibles, les candidats doivent être titulaires d’un diplôme d’ingénieur (bac +5) dans les domaines du génie industriel/agro-alimentaire/agro-industrie/génie des procédés/génie électromécanique ou tout autre diplôme jugé équivalent ; avoir apporté l’assistance technique à au moins cinq maîtres d’ouvrage dans le cadre de la mise en place des unités agro-industrielles ; avoir une expérience générale d’au moins 15 ans dans la conception ou l’assistance dans le domaine, etc. Les expressions d’intérêts doivent parvenir à l’unité de coordination du PD_CVA, au plus tard le 8 octobre 2021.

Selon la fiche du projet, le PD_CVA (d’un montant de 75,51 milliards FCFA) fait partie de la contribution de la BAD au financement du Programme national d’investissement agricole (2014-2020), évalué à 1 500 milliards FCFA. La contribution totale attendue de la BAD au financement dudit programme s’élève à près de 300 milliards FCFA.

Les volumes de productions additionnelles générées en année de croisière sont estimés à 216 000 tonnes de régimes de palmier à huile, 240 000 tonnes de bananes plantain, 10 000 tonnes d’ananas et 17 500 tonnes d’huile de palme, rappelle Investir au Cameroun. Les bénéficiaires indirects constitués des populations rurales des zones ciblées sont estimés à un million de personnes sur l'ensemble du territoire camerounais.

Les bénéficiaires directs du projet sont estimés à 242 000 personnes, dont 50 % de femmes. Il s’agit d’acteurs structurés (Coopératives et réseaux d’organisations professionnelles) intervenant dans les trois chaînes de valeur ciblées, ainsi que de jeunes diplômés attirés par l’agrobusiness. L’accroissement des revenus est estimé en moyenne à 818 000 FCFA/an/ménage et les gains de revenus estimés à plus de 6 millions FCFA/an pour les jeunes entrepreneurs.

S.A.