Le Bénin confie à l’A4AI, l’étude sur l’amélioration de l’accès aux communications électroniques et de la poste dans le pays

(Agence Ecofin) - L’Alliance for Affordable Internet (A4AI), organisme international qui milite pour une plus grande accessibilité de l’Internet dans le monde, va réaliser l'étude relative à l'amélioration de l'accessibilité des communications électroniques et de la poste au Bénin. Cette mission lui a été confiée par le gouvernement, réuni en Conseil des ministres le 19 juin 2019.

« Cette étude vise à améliorer l'accessibilité aux réseaux et services, afin d'accélérer la mise en œuvre du service universel et de résorber les écarts de couverture et de services relatifs au sous-secteur. Elle se justifie par les recommandations contenues dans le rapport d'évaluation du Programme national de Service universel des Communications électroniques et de la Poste, et des projets pilotes mis en œuvre par l'Agence dédiée à cette fin sur la période 2014-2018.», a indiqué le gouvernement.

Selon l'Autorité de régulation des communications électroniques et de la poste du Bénin (Arcep-Bénin), au 31 mars 2019, le pays enregistrait un taux de pénétration d’Internet de 45,18%. Pour ce qui est de la téléphonie fixe, le taux de pénétration n’était que de 0,42% contre 82% pour le mobile. Dans le secteur postal, l’activité était est en recul de 37,8%, selon les dernières statistiques qui remontent au 31 décembre 2018.