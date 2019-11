(Agence Ecofin) - Selon la ministre ghanéenne de la Communication, Ursula Owusu-Ekuful, les recettes télécom du pays ont augmenté de 1,1 million $ par mois depuis la mise en service, en octobre 2018, de la plateforme de contrôle du trafic télécoms. L’équipement, fruit d’un contrat signé en décembre 2017 entre le gouvernement ghanéen et Kelni GVG, avait été adoptée dans l’optique de vérifier les informations issues des compagnies de téléphone à des fins fiscales.

D’après la patronne du secteur des télécoms, avant l'introduction de la plateforme, le pays a perdu 300 millions de cédis (54 036 577 dollars US) de revenus fiscaux entre 2015 et le premier trimestre de 2017 en raison de potentielles fausses déclarations fiscales. Ursula Owusu-Ekuful, a indiqué que la plateforme surveille au quotidien et en temps réel un total de 2,5 milliards de transactions télécoms qui incluent les appels, les SMS et les transactions d'argent mobile.

Le contrat avec Kelni GVG, signé après l’annulation des accords avec l’entreprise Subah Infosolutions, avait suscité de vives critiques d’une partie de l’opinion nationale qui le considérait comme une dépense inutile. Sur ce point, Ursula Owusu-Ekuful a affirmé que « la plate-forme a apporté plus de valeur à l'État à un moindre coût par rapport au contrat précédent conclu avec Subah et Afriwave ». Kelni GVG reçoit 1,5 million de dollars US par mois pour sa gestion. ; Subah Infosolutions percevait 2,6 millions de dollars US.

Après cinq ans, la plateforme construite et gérée par Kelni GVG, dans le cadre d'un accord de construction, d'exploitation et de transfert (BOT), appartiendra au Ghana. L’Etat pourrait y gagner 66 millions de dollars d’ici la fin du contrat.

