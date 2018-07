Les deux Soudan déploient une force conjointe à leurs frontières pour sécuriser les installations pétrolières

(Agence Ecofin) - Le Soudan du Sud et le Soudan ont déployé, mardi, une force conjointe interarmées à leurs frontières pour surveiller et protéger les champs pétrolifères et les pipelines de la région de l’Unité, à cheval sur les frontières des deux pays. Les opérations prendront en compte les blocs de production 1,2, 4 et 5.

« Les autorités gouvernementales soudanaises et sud-soudanaises ont déployé une force militaire aux frontières des deux pays pour sécuriser les champs pétrolifères et les oléoducs », a déclaré au Sudan Tribune, Ezekiel Lol Gatkuoth, ministre du Pétrole du Soudan du Sud.

Cette opération entre dans le cadre du programme de réparation des installations détruites pendant la guerre.

Même si cela n’a pas été annoncé dans l’objet de l’opération, on voit transparaitre la volonté de Juba d’anticiper d’éventuels assauts supplémentaires des hommes de Riek Machar. D’ailleurs, le président Salva Kiir et son rival devraient signer un accord de partage du pouvoir avant la fin de cette semaine. Il faut noter que les deux hommes ont, plusieurs fois, signé des accords de paix. Sans succès.

Gatkuoth s’attend à ce que les réparations soient achevées, d’ici les deux prochains mois, pour un démarrage de la production courant septembre.

La relance de la production au Soudan du Sud sera bénéfique pour les deux parties, car Khartoum tire d’importants revenus de transit de l’acheminement du pétrole via son territoire à son port qui ouvre sur la mer Rouge.

