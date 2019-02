Burkina Faso: le premier ministre Christophe Dabiré fait des TIC, une priorité forte de sa politique

(Agence Ecofin) - Le premier ministre de la République du Burkina Faso, Christophe Dabiré, nommé le 21 janvier 2019, a présenté devant les députés, la politique générale de son gouvernement le 18 février 2019. Il a fait des technologies de l’information et de la communication (TIC) et de l’Internet, des priorités majeures pour le développement national.

Selon Christophe Dabiré, son gouvernement va accélérer la « construction de l’université virtuelle et des espaces numériques régionaux. L’ambition est de former des cadres compétents, capables de donner une plus grande impulsion au développement de notre économie ». Il a ajouté qu’il va aussi promouvoir « le développement d’une recherche scientifique orientée vers les innovations technologiques » à travers la création de pôles d’excellence sur les TIC. Il sera aussi poursuivi la mise en œuvre de projets dans ce domaine.

Pour ce qui est de l’Internet, le premier ministre a affirmé que « notre action visera le développement de l’offre de large bande pour un accès à l’Internet haut débit sur l’ensemble du territoire national. L’ambition du gouvernement est de garantir l’accès des citoyens, des entreprises et de l’administration à des services de communication électronique de qualité pour leur permettre de profiter pleinement du potentiel du numérique ».