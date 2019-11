Le Gabon entame la première phase de son recensement général de l’agriculture

(Agence Ecofin) - Au terme des travaux de la 26e Commission africaine des statistiques agricoles (Casa) tenue du 4 au 8 novembre 2019 à Libreville, le Gabon a lancé la première phase du projet de recensement général de l’agriculture (RGA). Cette initiative s’inscrit dans la cadre du programme mondial du recensement de l’agriculture 2020.

Selon les autorités, le RGA vise à identifier la structure des exploitations agricoles de types traditionnel et moderne au niveau national. In fine, il s’agit de trouver des solutions pour atténuer la dépendance alimentaire et agricole du pays et de diversifier l’économie à travers la mise en valeur du potentiel agricole.

La première phase concerne l’administration. Elle sera matérialisée par des opérations de collecte de données. Des questionnaires sont à cet effet conçus pour le dénombrement de quatre modules centraux : ménages ruraux et urbains, communautaires, exploitations modernes et ménages agricoles. Cette phase vise également à fournir une base de sondage indispensable à la mise en place du système permanent intégré des statistiques agricoles (Spisa),

La deuxième phase du RGA s’étale de 2020 à 2022. Elle prévoit la réalisation des différentes enquêtes du module complémentaire (enquête de production végétale et animale) et des modules thématiques. Au cours de cette phase, des données conjoncturelles sur des variables telles que les productions et les superficies des exploitations seront collectées.

Pour ce projet, le Gabon bénéficie d’un appui de la Banque mondiale. Les fonctionnaires et experts de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) accompagneront par ailleurs le pays à toutes les phases de cette opération. Ils viendront en appui à la coordination du projet, en ce qui concerne la mise en œuvre de la stratégie de collecte, de traitement, d’analyse et de diffusion des données. Leur apport est aussi attendu dans la formulation et la mise en œuvre d’une stratégie de communication d’envergure nationale en soutien aux activités du RGA.

Le dernier recensement général de l’agriculture effectué au Gabon remonte aux années 1970.

Stéphane Billé