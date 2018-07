Zimbabwe: Emmerson Mnangagwa exhorte la POTRAZ à agir davantage pour développer le secteur TIC et télécoms

(Agence Ecofin) - Le président de la République du Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa (photo), a interpellé l’Autorité de régulation des postes et télécommunications (POTRAZ) sur sa nécessité d’agir davantage pour permettre un meilleur accès de tous aux services télécoms de qualité.

Le chef de l’Etat qui s’exprimait, le 17 juillet 2018, lors de la cérémonie d’inauguration du nouveau siège du régulateur télécoms à Mount Pleasant à Harare, a souligné que c’est également de la POTRAZ que dépend la réalisation avec succès de la vision de développement socio-économique du pays à l’horizon 2030.

Emmerson Mnangagwa a déclaré à l’attention de la POTRAZ : « L'attente de mon gouvernement est que vous augmentiez le financement de l'extension de l'infrastructure de l'information et de la communication dans les zones mal desservies, aux défavorisés, aux femmes et aux jeunes ainsi qu'aux personnes handicapées.», encourageant le régulateur à investir également dans la promotion de « la recherche, du développement, des innovations, des start-up et de la formation générale aux TIC ».

Au-delà de l’amélioration de l’accès des populations aux TIC, le chef de l’Etat a exhorté la POTRAZ à créer un environnement propice à attirer les investissements dans le secteur des TIC.

« L'utilisation efficace des télécommunications peut améliorer l'efficacité des divers processus et procédures opérationnels, ce qui se traduit par une productivité accrue et des délais d'exécution globaux. Le secteur des TIC est donc sans aucun doute un catalyseur et un pilier important pour la croissance de notre pays.», a souligné Emmerson Mnangagwa.