Sénégal : Macky Sall veut un cadre réglementaire sur l’abonnement, l’utilisation et le paiement des factures de téléphone par l’Etat

(Agence Ecofin) - Le président de la République du Sénégal, Macky Sall (photo), a demandé au Premier ministre, Mahammed Dionne, de lui proposer au plus tard le 1er août 2019 un cadre réglementaire portant sur les modalités d’abonnement, d’utilisation et de paiement des factures de téléphone par l’administration publique. Cette instruction, formulée lors du Conseil des ministres du 17 avril 2019, entre dans le cadre des mesures engagées par le gouvernement pour réduire et rationaliser davantage les charges courantes de l’administration.

Dès 2014, l’Etat a initié des actions fortes pour faire chuter sa facture de téléphone. Il a adopté, à cet effet, la téléphonie de l’Etat, un système de téléphonie fixe et mobile moderne uniquement utilisé par l’administration, développée par l’Agence de l’informatique de l’Etat (Adie). Il a également signé une convention de partenariat avec la Société nationale des télécommunications (Sonatel) du Sénégal, l’opérateur historique, pour des tarifs préférentiels à l’administration.

Résultat, la facture de téléphone de l’Etat a commencé à baisser de manière importante. Le montant qui était de 22 milliards FCFA est passé à 14 milliards FCFA en 2015 et à moins de 12 milliards FCFA en 2016, selon Cheikh Bakhoum, le directeur de l’Agence de l’informatique de l’Etat (Adie). Avec le cadre réglementaire demandé au chef du gouvernement, il semble que le chef de l'Etat veut aller bien plus loin.