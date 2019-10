Un navire angolais de forages pétroliers arrêté dans les eaux malaisiennes

(Agence Ecofin) - Mardi, la Malaysian Maritime Enforcement Agency (MMEA) a déclaré avoir intercepté à 16,7 km au large, la plateforme de forages Sonangol Quenguela, car elle n’avait pas reçu l’autorisation nécessaire pour se déplacer dans les eaux malaisiennes. Le navire appartient à une coentreprise entre la société publique angolaise du pétrole (Sonangol) et Seadrill.

Un responsable de la MMEA a indiqué, dans une conférence de presse, que le navire immatriculé aux Bahamas, compte 43 membres d’équipages, de nationalités diverses. Il a ajouté qu’en vertu de l’ordonnance de 1952 sur la marine marchande, l’absence de permis requis peut entraîner des amendes pouvant atteindre 24 000 dollars et deux ans de prison.

Il faut rappeler que le navire se dirigeait vers l’Angola pour exécuter des travaux de forages en mer. Il serait rejoint par le Libongos et les deux navires devaient forer 9 puits dans le cadre de ce programme de forages.

Pour l’instant, les autorités angolaises n’ont pas réagi à l’annonce de la nouvelle, mais des négociations doivent normalement avoir démarré entre les protagonistes.

Olivier de Souza