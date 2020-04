Togocom met son service de mobile money Tmoney à la disposition du programme d’aide du Gouvernement togolais Novissi

(AIXAN ) - Annoncé la semaine dernière par le Chef de l’État, le programme gouvernemental «NOVISSI» (‘’entraide’’ en éwé), sera dédié à « aider les populations les plus vulnérables à faire face aux difficultés liées à la pandémie mondiale du Coronavirus ».

Une première en Afrique à l’initiative de l’État togolais

Ce programme s’adresse à toute personne de nationalité togolaise et résidente au Togo, âgée de 18 ans ou plus. Les bénéficiaires doivent d’une part disposer d’une carte d’électeur et, d’autre part, être des travailleurs ne disposant plus de revenus journaliers en raison des mesures de riposte contre le Coronavirus déployées dans le pays.

TMoney pour une Solidarité 2.0, 100% digitale

Via TMoney notamment, les bénéficiaires se verront allouer un soutien financier mensuel minimum de 12 250 FCFA pour les femmes et 10 500 FCFA pour les hommes tous les quinze jours. Cette initiative 100% digitale permettra de simplifier les procédures ainsi que d’œuvrer en faveur de l’inclusion sociale de millions de Togolais, notamment au sein des zones rurales enclavées. Ce moyen de paiement permet une transparence totale et un soutien direct aux populations affectées par les mesures sanitaires. Sans intermédiaire et sans contact, cette solution sécurisée 2.0 bénéficie déjà à plus de 420 000 Togolais. Ce programme de revenu universel a déjà versé près de 2,5 milliards de FCFA directement sur le porte-monnaie électronique des ayants-droits et continuera jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire.

Paulin Alazard (Directeur général de TOGOCOM) :

« Toutes les équipes de Togocom sont fières de pouvoir contribuer, en donnant accès à notre plateforme de paiement électronique TMoney, à secourir les Togolaises et Togolais les plus affectés par la crise sanitaire Covid-19. C’est une initiative historique et une première en Afrique »

