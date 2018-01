L’Algérie et la Libye renforcent leur coopération dans la gestion des gisements frontaliers d'hydrocarbures

A gauche, Mustafa Sanalla, PDG de la NOC et Abdelmoumen Ould Kaddour, le PDG de Sonatrach, à droite

(Agence Ecofin) - Lundi, la compagnie publique algérienne du pétrole, Sonatrach et celle de la Libye, NOC, ont signé un accord-cadre portant renforcement des capacités des deux parties dans la gestion des réserves de pétrole et de gaz qui se situent le long de la frontière qui sépare les deux pays. L’information a été rapportée par un communiqué de la Sonatrach.

Selon Algérie 24, les deux parties ont discuté de l'état des relations de coopération et de partenariat qui permettent d'explorer et d'identifier les opportunités d'affaires et d'investissements dans le développement, notamment dans le secteur des hydrocarbures.

Elles ont aussi décidé d’actualiser une étude réalisée en 2006 par le cabinet de conseil DeGolyer et MacNaughton sur la gestion de ces ressources pour un meilleur partage d’informations dans ce sens. Les nouvelles données acquises depuis 2008 seront incluses dans la mise à jour.

Par ailleurs, les deux parties envisagent de développer conjointement les gisements d’hydrocarbures Alrar et Wafa.

Olivier de Souza