L’Angola mise sur le renouvelable et le off-grid pour accélérer son électrification et doubler sa puissance

(Agence Ecofin) - En Angola, le gouvernement compte s’appuyer sur les énergies renouvelables afin de baisser le coût de production et d’accélérer le processus d’électrification, principalement dans les zones rurales.

Cette affirmation a été faite par Joao Baptista Borges (photo), le ministre de l’énergie lors d’une réflexion consultative de son institution sur l’amélioration de la desserte en eau et en électricité du pays.

En ayant recours aux installations électriques hors réseaux et aux mini-réseaux électriques, le pays pourrait en effet atteindre plus facilement les zones rurales reculées dont la connexion au réseau électrique national serait longue et couteuse.

Le pays compte ainsi s’appuyer sur ce type d’énergies pour faire passer sa puissance électrique des 3334 MW actuels à 7500 MW d’ici à 2025. Rappelons que l’Angola a un taux d’électrification actuel de 40,5%, selon les données de la Banque mondiale.

Gwladys Johnson Akinocho