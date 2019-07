Zimbabwe : le gouvernement souhaite privatiser TelOne et NetOne d’ici la fin de l’année

(Agence Ecofin) - Le gouvernement de la République du Zimbabwe, dans l’optique de dynamiser son secteur des télécommunications, envisage de céder ses actions dans l’opérateur historique des télécommunications TelOne et sa branche mobile NetOne. C’est le ministre des Finances, Mthuli Ncube (photo), qui l’a annoncé la semaine dernière, lors d’une discussion avec la presse.

Selon lui, les deux sociétés télécoms seront privatisées en une seule offre pour faciliter la transaction et la réaliser le plus rapidement possible. Le gouvernement y travaille actuellement avec son conseiller financier qui recevra toutes les manifestations d’intérêt.

Mthuli Ncube a déclaré qu’il ne peut pas encore fournir tous les détails autour de cette opération, du fait de sa préparation. Mais le moment venu, tout sera dévoilé pour un maximum de transparence.

Au cours du processus de privatisation qui pointe à l’horizon, le gouvernement zimbabwéen prévoit de ne détenir que 26% du capital des deux entreprises. « Il y a une raison pour laquelle nous choisissons de rester avec 26% parce que c’est ce que nous appelons une participation minoritaire effective. Nous pouvons l’utiliser pour bloquer certaines décisions. Si c’est inférieur à cela, nous ne sommes pas efficaces.», a expliqué Mthuli Ncube.

Au-delà de TelOne et NetOne, le gouvernement compte également privatiser Telecel dans lequel il est actionnaire à hauteur de 40%. Le ministre des Finances a indiqué qu’il est prévu le versement de 20 millions de dollars US supplémentaires pour devenir le propriétaire unique de la société. Par la suite, les 74% du capital seront vendus à des investisseurs tandis que les 26% restants seront conservés par l’Etat.