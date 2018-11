L'Ouganda signe un accord technologique avec Microsoft

(Agence Ecofin) - La République d’Ouganda, représentée par son ministère de l’information, des sciences, de la technologie et de l’orientation nationale, a signé le 12 novembre 2018 un mémorandum d’entente avec Microsoft.

A travers cette collaboration, la société technologique américaine va aider le pays à mettre en place un environnement propice à la transformation du paysage TIC national aux fins du développement socio-économique.

«Nous nous sommes engagés à fournir un soutien technique au ministère des TIC et à l'orientation nationale pour doter les pôles d'innovation du gouvernement des outils et compétences nécessaires pour exploiter un écosystème de développeurs du XXIe siècle dans la région et en développant l'excellence technique, l'Ouganda sera bien préparé pour développer des applications de prochaine génération. Des initiatives telles que notre Partner Skills Hub, ainsi que l'identification du modèle correct d’AppFactory joueront un rôle clé dans la mise en œuvre de cette solution.», a expliqué Sebuh Haileleul, le responsable pays de Microsoft Afrique de l’Est.

D’après le ministre Frank Tumwebaze (photo), le Microsoft contribuera à travers les TIC à l'atteinte par le pays de sa vision de développement à l’horizon 2040. Il a souligné que c’est une étape importante, car elle permettra de transférer des compétences et d'améliorer la qualité des innovateurs locaux afin que le pays puisse également à son tour exporter des innovations.