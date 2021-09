Le Rwanda va bénéficier de l’expertise du Zimbabwe pour l'implantation de son premier réseau ferroviaire

(Agence Ecofin) - Enclavé et dépourvu d’ouverture sur la mer, le Rwanda veut intégrer le mode ferroviaire à son système de transport classique. Un projet conjoint de ligne SGR est d’ailleurs en cours de développement avec son voisin tanzanien.

Le Zimbabwe va apporter une assistance technique au Rwanda qui veut se doter de ses premières infrastructures ferroviaires. Les deux pays, la semaine dernière, avaient révélé qu’une proposition d’un protocole d’accord, portant sur le développement des infrastructures de transports multimodales, était en cours d’étude. Ils sont donc parvenus à un accord dont les documents ont été signés le jeudi 9 septembre à Kigali.

Cette collaboration, qui repose sur le transfert de compétences, vise à apporter au Rwanda, l’expertise nécessaire pour une meilleure implémentation de deux projets ferroviaires, dont l’un est déjà en cours de développement.

Conçus pour être érigés le long des deux principales routes commerciales utilisées par le pays, les deux projets formeront un réseau de 400 km. Le premier est rattaché à la ligne SGR de la Tanzanie, un réseau ferré de 2 561 km partant du port sec d’Isaka (Tanzanie) passant par le corridor central vers le Rwanda et se dirigeant vers la RD Congo via la ville de Goma. Quant au second projet, il est relatif au « corridor nord qui relie le Rwanda au port de Mombasa en passant par le Kenya et l’Ouganda ».

Selon le ministre rwandais des Infrastructures, Claver Gatete, « Le Zimbabwe a une longue expérience dans ce domaine, à tel point qu'il possède son propre atelier où il fabrique une partie du matériel utilisé pour l'entretien des chemins de fer. Il a une vaste expérience s'étalant sur de nombreuses années ».

Le partenariat prend en compte, entre autres, « les formations sur la construction, la maintenance ainsi que la gestion du transport ferroviaire ».

Henoc Dossa (stagiaire)

