Au Cameroun, Louis Paul Motaze s’interroge à propos de Camair-Co : « Pourquoi les autres font bien et pas nous ? »

(Agence Ecofin) - Le ministre des Finances (Minfi), Louis Paul Motaze (photo), a engagé une réflexion sur les difficultés économiques de la compagnie aérienne nationale du Cameroun (Camair-Co), au cours de la cérémonie de présentation des vœux que ses collaborateurs lui ont adressés le 31 janvier dernier, à Yaoundé.

« Je me demande si on ne doit pas revenir à une réflexion sur le modèle économique [de Camair-Co]. Pourquoi les autres font bien et pas nous ? Peut-être c’est le modèle économique qui n’est pas bien. Je commence à me demander si c’est possible d’avoir une bonne compagnie aérienne nationale sans avoir un hub qui soit important. Peut-être que les deux vont ensemble. Il faut réfléchir sur tout un écosystème qui englobe les aéroports, le transporteur aérien. Et je vous le dis, le chef de l’État est très embêté par cette situation », a déclaré le Minfi, selon des propos rapportés par Investir au Cameroun.

Et Louis Paul Motaze de poursuivre : « Nous devons avec le ministre des Transports, Camair-Co voir comment rendre cette entreprise viable et forte. Le chef de l’État soutient la compagnie nationale. Nous l’avons compris. À nous de la rendre forte. Mais pour y arriver, il faut réfléchir. Pourquoi est-elle comme ça ? Est-ce que le problème n’est pas que dès le départ, on est parti d’une solution d’une entreprise 100% publique ? Je n’en sais rien ».

Ces réflexions du ministre des Finances interviennent dans un contexte où Camair-Co traverse une zone de turbulence depuis le lancement de ses activités en 2011. Ceci en dépit des perfusions financières répétées de l’État, son actionnaire unique. Presque toute la flotte du transporteur est clouée au sol pour diverses pannes et autres dettes non réglées auprès des prestataires.

Le 16 octobre 2019, la compagnie aérienne publique camerounaise a dû rappeler au siège les six cadres en service dans ses agences d’Abidjan, Lagos et Cotonou. À travers ce rappel du personnel, la compagnie camerounaise a suspendu ainsi les lignes desservant ces trois pays d’Afrique de l’Ouest.

S.A.