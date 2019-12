Guinée : 100 cyber centres déjà construits dans les établissements d’enseignement, sur les 200 prévus par l’Etat

(Agence Ecofin) - Dans le cadre de la qualification de l’enseignement via l’introduction des technologies de l’information et de la communication (TIC), le président de la République s’est engagé à faire construire et équiper 200 cyber centres dans les établissements d’enseignement secondaire, supérieur et professionnel.

Selon le ministre guinéen des Postes, des Télécommunications et de l’Economie numérique, Moustapha Mamy Diaby (photo), 100 cyber centres ont déjà été réalisés. Il s’est exprimé sur le sujet la semaine dernière, lors d’un Conseil des ministres.

Les centres qui seront connectés à Internet, en plus d’accroître l’accès au savoir – faciliter les échanges entre élèves/étudiants de différents centres, entre apprenants et enseignants –, ont pour objectif spécifique : l’initiation des élèves/étudiants et enseignants à l’informatique et à l’utilisation de l’Internet, la formation aux logiciels de base (traitement de texte, calcul, etc.), la sensibilisation sur les travaux dans l’écosystème de l’Internet.

Ces infrastructures d’apprentissages sont une des composantes de l’Initiative présidentielle pour la connexion des écoles (IPCE) lancée en 2014, et dont l’autre volet est l’attribution de tablette didactique aux étudiants initiée en 2015. Pour la Guinée, l’ambition derrière ces programmes est la transformation de son écosystème éducatif dans l’optique de développer les compétences professionnelles dont le pays aura besoin pour tirer parti de la révolution numérique.

