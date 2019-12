Eranove présente son modèle de croissance responsable dans son rapport de développement durable

(ERANOVE) - Le groupe industriel panafricain Eranove, acteur majeur dans la gestion de services publics et la production d’électricité et d’eau potable, rend public son Rapport de développement durable 2018. Ce rapport présente l’engagement constant du Groupe en matière de Responsabilité sociale, sociétale et environnementale dans un modèle de synergies entre responsabilités et performances économique et financière.

« Avec ses différentes filiales, le groupe industriel panafricain Eranove développe un modèle original sur le continent qui allie un ancrage africain, une expertise sur toute la chaîne de valeur des métiers de l’eau et de l’électricité et un engagement fort en faveur des partenariats public-privé. Pour être pérennes, et répondre efficacement au défi africain de l’accès aux services essentiels de la vie, nos actions et nos succès prennent en compte les enjeux de développement durable, et sont responsables vis-à-vis de notre environnement et de toutes nos parties prenantes : actionnaires, clients, collaborateurs, société civile », déclare Marc Albérola, Directeur Général du Groupe Eranove.

L’ensemble des engagements RSE du Groupe et de ses filiales se décline concrètement par des certifications QSE, des évaluations sur le référentiel RSE ISO 26 000 couvrant les usines de production électrique, 232 indicateurs publiés à travers notre Déclaration de performance extra-financière et vérifiés chaque année par un cabinet international indépendant, Mazars (voir ci-dessous).

Sa stratégie industrielle et responsable a permis au groupe Eranove d’accélérer ces dernières années son développement à l’échelle panafricaine avec de nombreux projets : les centrales électriques de Kékéli Efficient Power (Togo) et d’Atinkou – CIPREL 5 (Côte d’Ivoire) utilisant la technologie du cycle combiné gaz-vapeur qui permet de réduire les émissions de CO 2 ; les centrales hydroélectriques de Asokh Energy et Louetsi Energy (Gabon), de Sahofika (Madagascar) et de Kénié (Mali).

« Cette montée en puissance du groupe panafricain Industriel Eranove à la fois comme producteur indépendant et gestionnaire délégué des services publics dans les secteurs de l’eau et de l’électricité traduit la solidité de nos capacités industrielles, la force de notre modèle basé sur des expertises et compétences africaines et la qualité de nos relations avec les autorités des pays dans lesquels nous sommes présents. Le respect de la biodiversité, la réduction de l’empreinte carbone, le déploiement de technologies efficientes et de solutions digitales, l’optimisation de l’entretien de nos sites et réseaux et de la relation clients sont autant de priorités que nous déclinons dans nos projets et opérations », conclut Marc Albérola.

Principaux indicateurs extra-financiers 2018 du Groupe Eranove :

Un système de management QSE, certifié ISO 9001, OHSAS 18001 et ISO 14001 ;

Une capacité de production électrique opérée de 1 247 MW ;

1,7 million de m 3 /jour d’eau potable ;

2,2 millions de clients pour l’électricité ;

1,9 million de clients pour l’eau potable ;

Plus de 535 000 foyers bénéficiant de services d’assainissement ;

205 531 nouveaux branchements sociaux électricité ;

101 000 nouveaux branchements sociaux eau potable ;

- 22 % de rejets de CO2eq / GWh produit en trois ans ;

94 % des salariés en CDI ;

2,9% de la masse salariale investie en formation ; une moyenne de 17 heures de formation par collaborateur sur l’année ;

Baisse des accidents du travail de 23 % par rapport à 2015 ;

1 240 728 € engagés dans des actions sociétales.



Le rapport de développement durable 2018 d'Eranove est à retrouver dans son intégralité en cliquant sur ce lien.



À propos du Groupe Eranove

Le Groupe industriel français Eranove est un acteur panafricain dans la gestion de services publics et la production d’électricité et d’eau potable. Il est présent en Côte d’Ivoire depuis plusieurs décennies (SODECI, CIE, CIPREL, Awale, Smart Energy), au Sénégal (SDE) depuis 1996 et se développe au Mali, au Togo, au Gabon, à Madagascar, au Bénin, en RDC, au Sénégal et en Côte d’Ivoire. Avec un chiffre d’affaires de 597 millions d’euros, 455 millions de m3 d’eau potable produite, une capacité de production électrique exploitée de 1247 MW et plus de 1000 MW en développement, le groupe Eranove emploie plus de 9 000 collaborateurs, dont il catalyse les compétences et les savoir-faire au service de 2,2 millions de clients pour l’électricité et 1,9 million pour l’eau (chiffres 2018). Acteur responsable, le Groupe est engagé au travers de ses filiales sur l’ensemble des enjeux de la RSE (Responsabilité sociétale des entreprises) et sur les certifications qualité ISO 9 001, sécurité ISO 45 001 et environnement ISO 14 0001. L’actionnaire majoritaire du Groupe Eranove est ECP (Emerging Capital Partners), leader panafricain du capital investissement. www.eranove.com