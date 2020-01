Nigéria : 20 militaires arrêtés pour construction et exploitation de puits de pétrole illégaux

(Agence Ecofin) - Jeudi, vingt militaires chargés de sécuriser les pipelines de la NNPC ont été arrêtés pour leur participation présumée à la construction de plus de 310 puits de pétrole illégaux dans le but de détourner de l’huile et des produits pétroliers pour le compte du marché de contrebande.

Ces hommes qui appartiennent au Corps de sécurité et de défense civile du Nigéria (NSCDC) étaient en poste sur les lignes qui vont d’Atlas Cove aux dépôts d’Ejigbo et de Mosimi dans les États de Lagos et d’Ogun.

Selon les responsables de l’opération « Kuronbe » qui a permis de mettre la main sur ces militaires, certains puits ont été creusés à l’intérieur même du poste de sécurité par des agents appelés à surveiller la région.

Des tuyaux montés et de multiples tuyaux raccordés aux oléoducs de la NNPC pour siphonner illégalement l’essence ont été découverts en plus de 300 points de distribution le long des oléoducs. Ils ont ensuite été détruits et une autre opération parallèle est en cours pour démanteler l’ensemble du réseau d’exploitation de ce système, a expliqué le commandant Thomas Otuji, coordonnateur des relations avec la presse de la Marine.