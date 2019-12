Le Rwanda obtient un financement de 10,8 millions USD des Pays-Bas pour le développement de quatre ports sur le lac Kivu

(Agence Ecofin) - Le gouvernement du Rwanda a obtenu un financement des Pays-Bas pour le développement de quatre ports sur le lac Kivu (province de l'Ouest), dans le but d'augmenter le transport maritime, le commerce et le tourisme.

Selon l'accord, les Pays-Bas cofinanceront 45 % (soit 10,8 millions de dollars) pour la construction des ports et de leurs installations. Le développement des ports se fera avec le soutien de TradeMark East Africa qui finance 50 % du projet tandis que le gouvernement mobilisera les 5 % restants.

Ces différents ports, dont le coût total est de 24 millions de dollars, seront construits dans les districts de Rubavu, Rusizi, Karongi (au marché transfrontalier de Karongi) et de Rutsiro. Ils devraient être opérationnels d'ici 2022.

A en croire, l’Agence rwandaise de développement des transports (RTDA), trois des ports auront une capacité d'environ 1,5 million de passagers par an, nombre qui devrait atteindre 2,8 millions de passagers d'ici 2036. Un port plus petit, le quatrième prévu dans le district de Karongi, débutera avec une capacité d'environ 300 000 passagers par an d'ici 2020 et vise 400 000 passagers d'ici 2036. Regroupés, ils auront une capacité de manutention oscillant entre 270 000 tonnes et 580 000 tonnes.

Une fois achevés, ces ports devraient ouvrir la province de l'Ouest au tourisme, accroître la connectivité entre les districts le long des rives du lac tout en stimulant le commerce transfrontalier entre le Rwanda et la RDC.

Romuald Ngueyap

