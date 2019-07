Nigeria : le nouveau patron de la NNPC promet que les raffineries pétrolières seront réparées avant mai 2023

(Agence Ecofin) - Lundi, Mallam Mele Kyari (photo), le nouveau patron de la société publique nigériane du pétrole (NNPC) a promis de faire tourner les quatre raffineries publiques à 100% de leur capacité avant la fin du mandat du président Buhari qui arrive à terme en mai 2023. Celles-ci tournent à peine à 10% de leur capacité nominale depuis au moins trois ans, ce qui contraint le gouvernement à importer parfois plus de 90% des produits pétroliers consommés dans le pays.

Selon des propos rapportés par Vanguard, le nouveau responsable s’est engagé à faire du Nigeria, un exportateur net de produits pétroliers avant cette date. Pour rappel, les plans visant à mettre fin aux importations de produits pétroliers avant fin 2019 sont techniquement déjà voués à l’échec vu que la raffinerie du Tycoon local, Aliko Dangote, n’entrera probablement pas en production cette année.

Par ailleurs, Kyari a expliqué que sous son leadership, des efforts seront faits pour promouvoir et encourager les partenariats public-privé dans la construction de raffineries conventionnelles et modulaires. Cela nécessite de lourds capitaux que les investisseurs rechignent à mettre notamment à cause de la situation géopolitique délicate dans la région.

Il faut dire que plusieurs ONG et observateurs du secteur n’ont de cesse d’appeler le gouvernement à revoir sa politique vis-à-vis des raffineries illégales qui peuvent, si elles sont bien encadrées et accompagnées, résoudre une bonne partie du problème des importations. Une alternative qui impliquera une meilleure redistribution de la manne pétrolière et par conséquent, la réduction de la pauvreté dans le pays.

Olivier de Souza