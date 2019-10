Rwanda : Symbion Power a démarré la construction de la centrale à méthane du Lac Kivu (56 MW)

(Agence Ecofin) - Au Rwanda, la construction de la centrale à méthane du lac Kivu dans le district de Rubavu, a été inaugurée. L’infrastructure d’une capacité de 56 MW a été construite par le Mauricien Symbion Power dans le cadre d’un partenariat public privé.

Dans le cadre de ce partenariat, la compagnie a mis en place d’une entité ad hoc dénommée Shema Power Lake Kivu Limited qui a obtenu la concession de la centrale pour une durée de 25 ans.

La production d’électricité sera possible grâce au gaz découvert dans le lac Kivu. Elle fait l’objet d’un contrat de rachat d’électricité conclu avec la compagnie électrique nationale. Le projet a également obtenu l’appui de la Facilité africaine de soutien juridique (ALSF), une institution de conseil juridique et d’assistance technique abritée par la banque Africaine de développement.

« Ce projet est une synergie avec d’autres projets stratégiques dans lesquels le Rwanda a investi et qui devrait permettre d’apporter plus d’électricité au réseau nationale et d’accroître notre capacité installée. Actuellement de 224,5 MW, elle devra passer à 556 MW d’ici à 2024, le temps pour l’ensemble des projets de devenir opérationnels », a affirmé Patrice Uwase, le secrétaire permanent du ministère de l’infrastructure. Ces autres projets sont entre autres les centrales de Hakan Peat (80 MW) et de Rusumo (26,7 MW).

Gwladys Johnson Akinocho

Lire aussi:

01/04/2019 - Rwanda : Symbion Power injectera 200 millions $ dans le développement d’une centrale de 56 MW près du lac Kivu