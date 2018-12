Zimbabwe: le ministre des Finances va allouer 107,6 millions $ à la réalisation des grands projets TIC en 2019

(Agence Ecofin) - Pour l’année 2019, le ministère des Finances de la République du Zimbabwe a révélé que la somme de 107,6 millions de dollars US sera allouée à la réalisation de grands projets d’infrastructures TIC.

Les priorités centrales relatives à ces dépenses, le ministère a souligné qu’elles portent sur la consolidation des actifs TIC du secteur public, ainsi que sur l'extension à la majorité des foyers et des entreprises des services télécoms à haut débit.

En plus de l’enveloppe de 107,6 millions de dollars US, 12 millions de dollars US devraient aller au développement de l'infrastructure nécessaire au déploiement de la VoIP, tandis que 100 millions de dollars US seront nécessaires pour mener à bien son projet de migration vers la télévision numérique afin de libérer de nouveaux spectres de fréquences.

Les fréquences télécoms qui seront libérées avec le basculement à la TNT, le Trésor publique zimbabwéen s’est réjoui du fait qu’elles pourront être vendues ou louées à des entreprises de télécommunications, apportant ainsi des ressources financières supplémentaires au budget de l’Etat.

George Guvamatanga, le secrétaire permanent au ministère des Finances, a révélé que la plus grande partie des ressources financières destinées au financement des infrastructures TIC en 2019, proviendrait d'un accroissement de 2% des recettes fiscales sur les transactions électroniques.