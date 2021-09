(Agence Ecofin) - La situation financière et opérationnelle de Camair co a poussé l'Etat du Cameroun à opter, en 2020, pour la cession de 51% de parts du transporteur aérien public à un opérateur privé. En attendant la concrétisation de cet objectif, le plan de restructuration ordonné par le chef de l'Etat se poursuit.

De bonnes sources, la compagnie aérienne publique camerounaise, Camair Co, devrait réceptionner dans les prochaines semaines, deux nouveaux aéronefs pour densifier sa flotte. Il s’agit d’aéronefs de type Bombardier Q400, que la compagnie avait déjà expérimentés en leasing au cours de l’année 2018. Les sources proches du dossier se veulent peu disertes sur le montant et les modalités de la transaction.

Au demeurant, l’Etat du Cameroun, actionnaire unique de cette compagnie, se prépare ainsi à matérialiser les prescriptions du chef de l’État, contenues dans une correspondance adressée au Premier ministre, le 14 juillet 2020 par le secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngoh Ngoh. Dans cette correspondance, ce proche collaborateur du chef de l’Etat révèle le déblocage d’une enveloppe de 15 milliards FCFA en faveur de Camair Co.

A en croire les termes de la lettre, cette somme servira à « l’envoi en maintenance de l’un des Boeing 737-700 NG (de la compagnie, NDLR) ; l’acquisition de deux aéronefs Dash Bombardier Q400, mieux adaptés aux lignes de courte distance ; et la location de deux moteurs susceptibles de permettre la remise en vol du deuxième Boeing 737-700 NG » de Camair Co, ‘‘rappelle Investir au Cameroun’’.

En plus de la densification de la flotte de la compagnie, qui permettra une meilleure desserte des destinations intérieures, l’acquisition de nouveaux aéronefs par Camair Co contribue à mieux habiller la mariée, dans la perspective de ses noces avec un partenaire stratégique. En effet, dans la correspondance du 14 juillet 2020 mentionnée plus haut, l’Etat du Cameroun est très clair sur l’avenir de cette compagnie aérienne.

« Le chef de l’Etat demande au Premier ministre, Chef du gouvernement, d’élaborer en urgence, en collaboration avec le ministre des Transports, le ministre des Finances, le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Camair Co et la CCAA (Cameroon Civil Aviation Authority), un plan de restructuration, de relance et de développement de la compagnie, dans l’optique d’ouvrir son capital social à hauteur de 51% à un partenaire stratégique privé, conformément à l’article 5 du décret du 11 septembre 2006, portant création de la Camair Co », précisait Ferdinand Ngoh Ngoh.

Brice R. Mbodiam